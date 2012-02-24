伊辛巴耶娃刷新世界纪录 刘翔抢跑被罚下

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透斯德哥尔摩2月23日---周四在2012年国际田联瑞典斯德哥尔摩站室内特许赛女子撑杆跳比赛中，奥运冠军伊辛巴耶娃以5.01米，刷新该项目室内世界纪录，以领先第二名29厘米的绝对优势夺冠，向人们证明她已恢复巅峰状态。
过去年几年来，她一直因伤病困扰而状态不佳。她5米01的成绩比她之前保持的室内世界纪录提高了1厘米。
2004年雅典奥运会110米栏冠军、中国选手刘翔当天在男子60米栏项目中由於抢跑犯规失去比赛资格。他在抢跑之前已因观众席噪音感不适，起身重新调整过一次。抢跑後刘翔还未等待裁判确认犯规就立即离开赛道。
最终古巴选手罗伯斯以7秒66的成绩在该项目中夺冠。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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