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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 6日 星期二 18:22 BJT

罗伯斯因伤退出室内世锦赛

古巴体育官员周一称，男子110米栏奥运冠军罗伯斯由於背部肌肉拉伤，将无缘世界室内田径锦标赛。据巴西古巴哈瓦电台网站报导，古巴田径负责人Aurelio Romero表示：“罗伯斯背部出现问题，我们不想让他冒险，因为可能会变成更严重的伤病。”路透

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