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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 12日 星期五 14:05 BJT

伊辛巴耶娃下月将参加钻石赛上海站

全俄田径协会(VFLA)周四称，“撑杆跳女皇”伊辛巴耶娃将参加今年5月的国际田联钻石联赛上海站的比赛。此前媒体猜测，30岁的伊辛巴耶娃在去年伦敦奥运会卫冕失利后，可能会选择退役。VFLA主席并称伊辛巴耶娃还将参加今年8月在莫斯科举行的世锦赛。路透

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