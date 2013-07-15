版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 7月 15日 星期一 14:13 BJT

男子百米前世界纪录保持者鲍威尔药检呈阳性

男子百米前世界纪录保持者鲍威尔在是上月的牙买加国内田径锦标赛中被检测出兴奋剂奥洛福林呈阳性。鲍威尔周日发表声明称药检呈阳性，称“要向家人、朋友及全球多数支持者澄清，我从未有意或在知情情况下服用兴奋剂，从未想过欺骗。”鲍威尔2005年创造的9秒74世界纪录一直被保持到2008年。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐