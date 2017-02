Athletics-Kawasaki grand prix results

May 6 (Infostrada Sports) - Results from the Kawasaki grand prix meeting on Sunday Men's 100m 1. Su Bingtian (China) 10.04 2. Michael Rodgers (U.S.) 10.05 3. Kim Collins (St Kitts and Nevis) 10.07 Men's 800m 1. Job Kinyor (Kenya) 1:47.05 2. Amine El Manaoui (Morocco) 1:47.91 3. Andreas Bube (Denmark) 1:48.19 Men's 110m Hurdles 1. Liu Xiang (China) 13.09 2. Omoghan Osaghae (U.S.) 13.33 3. Ronald Brookins (U.S.) 13.69 Men's 400m Hurdles 1. Takayuki Kishimoto (Japan) 49.31 2. Johnny Dutch (U.S.) 49.52 3. Nathan Woodward (Britain) 50.38 Men's 3000m Steeplechase 1. Jairus Kipchoge (Kenya) 8:18.06 2. Conseslus Kipruto (Kenya) 8:19.49 3. Roba Gary (Ethiopia) 8:19.62 Men's 4 x 100m Relay 1. Australia 39.00 2. China 39.02 3. Japan 39.03 Men's 4 x 400m Relay 1. Japan 3:04.15 2. Australia 3:06.96 3. New Zealand 3:09.66 Men's Long Jump 1. Yohei Sugai (Japan) 7.98 2. Ignisious Gaisah (Ghana) 7.81 3. Kim Deok-hyeon (South Korea) 7.59 Men's Pole Vault 1. Yang Yansheng (China) 5.32 2. Hiroki Ogita (Japan) 5.32 3. Jordan Scott (U.S.) 5.32 Men's Hammer Throw 1. Dilshod Nazarov (Tajikistan) 77.34 2. Pawel Fajdek (Poland) 76.31 3. Markus Esser (Germany) 76.29 Men's Javelin Throw 1. Genki Dean (Japan) 81.43 2. Yukifumi Murakami (Japan) 80.26 3. Stuart Farquhar (New Zealand) 77.35 Women's 100m 1. Allyson Felix (U.S.) 11.22 2. Melissa Breen (Australia) 11.38 3. Chisato Fukushima (Japan) 11.39 Women's 400m 1. Amantle Montsho (Botswana) 50.52 2. Joanne Cuddihy (Ireland) 51.78 3. Mary Wineberg (U.S.) 52.36 Women's 800m 1. Alem Gereziher (Ethiopia) 2:05.86 2. Sianne Toemoe (Australia) 2:06.22 3. Bethany Praska (U.S.) 2:06.90 Women's 100m Hurdles 1. Yvette Lewis (U.S.) 13.08 2. Michelle Perry (U.S.) 13.11 3. Ayako Kimura (Japan) 13.31 Women's 4 x 100m Relay 1. Japan 44.29 2. China 44.47 3. Japan B 44.93 Women's Long Jump 1. Saeko Okayama (Japan) 6.67 2. Cornelia Deiac (Romania) 6.51 3. Karin Mey Melis (Turkey) 6.50 (Editing by Peter Rutherford)