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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 18日 星期三 11:51 BJT

“新科飞人”布雷克百米再夺冠

“新科飞人”布雷克在周二的卢塞恩热身赛中，以9秒85的成绩取得男子100米赛冠军，并在最後30米中跑出明显优势。22岁的雷克六月底在牙买加奥运预选赛100米、200米两个项目中都击败博尔特，关於新老“飞人”谁将统领伦敦奥运田径场引起了媒体热议。

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