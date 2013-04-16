波士顿马拉松赛遭爆炸袭击 三人死亡上百人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿4月15日(记者 Scott Malone/Tim McLaughlin) - 波士顿周一举行的马拉松比赛遭遇爆炸袭击，几乎同时发生的两起爆炸发生在马拉松赛终点线附近，造成三人死亡，上百人受伤。当时，成千上万人在街道上观看这项全球闻名的比赛。

爆炸发生在美国东部时间周一下午两点五十分(1850 GMT)，地点在波士顿市中心的科普利广场(Copley Square)附近。

现场视频显示，当参赛选手冲向终点线时，后排欢呼的人群和一排排代表参赛选手国籍的旗帜中间升起火球和烟雾。另有图片显示，地面可见血迹，多人倒地。

警方表示，在爆炸发生一小时后，距离爆炸地5公里处的肯尼迪总统图书馆(John F. Kennedy Presidential Library)起火，但无人受伤。

波士顿警察局局长戴维斯（Ed Davis）在新闻发布会上表示，当局无法肯定这起爆炸是否与马拉松赛爆炸案相关。

两名美国高级执法官员表示，马拉松比赛现场的爆炸由一枚或更多炸弹引发。

爆炸促使包括华盛顿在内的全美主要城市的警方处于警戒状态。美国总统奥巴马听取了安全官员的案件简报。（完）