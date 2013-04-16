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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 16日 星期二 09:56 BJT

波士顿马拉松赛遭爆炸袭击 至少三人死亡上百人受伤

周一波士顿马拉松赛遭爆炸袭击，发生在比赛终点线附近的两起爆炸导致至少三人死亡。据波士顿环球报报道，死者中包括一名八岁男孩，另有逾百人受伤。据路透联络的波士顿地区医院报告的数据，目前至少确认67人受伤。白宫官员称将以“恐怖事件”来处理此事。美国总统奥巴马称将会对此事彻查，揪出凶手。路透
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