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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 07:07 BJT

突发事件：华盛顿特区市长称没有收到任何威胁首都的信息

路透华盛顿4月15日 - 华盛顿特区市长Vincent Gray周一表示，没有针对华盛顿内目标的任何明确威胁信息。此前波士顿马拉松比赛发生爆炸并造成人员伤亡。

“这场悲剧发生后，我们立即开始监控波士顿局势及其对特区可能带来的影响，”市长在一份声明中表示，“尽管目前我们没有收到任何针对特区内目标的明确可信的威胁，我们已经准备好应对这类事件的方案。”(完) (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
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