突发事件：华盛顿特区市长称没有收到任何威胁首都的信息

“这场悲剧发生后，我们立即开始监控波士顿局势及其对特区可能带来的影响，”市长在一份声明中表示，“尽管目前我们没有收到任何针对特区内目标的明确可信的威胁，我们已经准备好应对这类事件的方案。”(完) (编译 梁睿雪; 审校 程琳)