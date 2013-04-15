突发事件：波士顿爆炸案将按“恐怖行为”进行处理--白宫

路透华盛顿4月15日 - 一名白宫官员周一表示，白宫尚不清楚是何人计划并实施了波士顿马拉松赛爆炸案，但正在按“恐怖行为”进行处理。

“设多个爆炸装置明显是恐怖行径，本案看上去正是这样，将被作为恐怖行为进行处理，”这名官员表示。

“但我们还不知道何人实施了这起袭击，必须通过彻底调查确定波士顿爆炸事件是由恐怖组织、外国人还是美国人所为，”这名官员说道。(完) (编译 梁睿雪; 审校 程琳)