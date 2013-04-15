突发事件：美国总统奥巴马称将彻查波士顿爆炸事件的元凶和原因

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
路透华盛顿4月15日 - 美国总统奥巴马周一郑重宣布，美国将找出波士顿爆炸案的元凶，并将其绳之以法。
“我们仍不知道这起爆炸案的元凶和原因，在我们把整件事情了解清楚之前，大家不应草率下结论，”奥巴马在电视声明中称，“但毋庸置疑，我们将彻查此案，搞清楚谁是元凶以及他们为什么要这么做。”
波士顿爆炸事件后，美国总统奥巴马称已指示联邦政府在必要时加强对美国的安防。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 郑茵)
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
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路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。