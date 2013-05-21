“刀锋战士”今年将不参加任何比赛--报道

据南非当地媒体EyeWitness News报道，双腿截肢的田径运动员奥斯卡·皮斯托瑞斯今年将不参加任何比赛。皮斯托瑞斯因涉嫌枪杀自己的女友而面临谋杀指控。此前其经纪人曾表示他有望参加今年8月在莫斯科举行的世锦赛，因其保释条款有所放松，被允许出国。但据其教练Ampie Louw的说法，“刀锋战士”将不会参加2013年的任何赛事。路透