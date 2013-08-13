奥利弗赢下世锦赛男子110米栏冠军

31岁的美国选手奥利弗周一终于拿到渴望已久的男子110米栏世锦赛冠军。他是今年以来在国际赛场表现最为抢眼的该项目选手，在莫斯科举行的本届世锦赛中一路高歌，最终在决赛中以13秒00成绩夺冠，也创下本赛季最好成绩。他在去年因伤缺席了伦敦奥运会比赛，奥运冠军与世界纪录保持者梅里特最终只排名第六。路透