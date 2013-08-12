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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 12日 星期一 10:34 BJT

博尔特重夺男子百米世界冠军

博尔特周日以9秒77成绩重夺世界田径锦标赛男子100米冠军。前世锦赛和奥运会冠军、曾两次遭禁赛的美国选手加特林在决赛中半程保持领先，博尔特后程发力赢下冠军，9秒77成绩排名今年第二好成绩，仅次于盖伊在其他赛场跑出的9秒75成绩。盖伊因药检才呈阳性缺席本届世锦赛。路透
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