博尔特世锦赛百米决赛惊险夺金

路透北京8月23日（记者 Nick Mulvenney） - 博尔特周日晚间在北京“鸟巢”体育场上演的世锦赛男子百米决赛中再度展示出出色水准，再夺百米冠军，继续捍卫“世界第一飞人”荣耀。

这位牙买加名将本赛季以来一直状态不佳，在预赛和半决赛中也一直表现平平，与劲敌美国选手加特林的出色状态形成鲜明对比。

博尔特2008年北京奥运会正是在“鸟巢”以惊人表现震惊全球，此番再度重返“鸟巢”，博尔特在决赛最后30米赶超对手，以9秒79成绩撞线，也创下个人今年最好成绩。

“我来到这里，精神放松毫无压力，然后拿到了冠军。我的目标是到我退役时一直是冠军，所以我不断的压榨出自己的潜力，”29岁的博尔特在摆出招牌式的“闪电”庆祝动作后表示。

加特林最终以9秒80屈居亚军。加拿大选手德格拉斯和美国人布罗梅尔两位年轻小将以9秒92并列第三。由于两人之间差距仅为区区0.001秒，两人同时被授予铜牌。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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