博尔特世锦赛百米决赛惊险夺金

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月23日（记者 Nick Mulvenney） - 博尔特周日晚间在北京“鸟巢”体育场上演的世锦赛男子百米决赛中再度展示出出色水准，再夺百米冠军，继续守卫“世界第一飞人”荣耀。
这位牙买加名将本赛季以来一直状态不佳，在预赛和半决赛中也一直表现平平，与劲敌美国选手加特林的出色状态形成鲜明对比。
博尔特2008年北京奥运会正是在“鸟巢”以惊人表现震惊全球，此番再度重返“鸟巢”，博尔特在决赛最后30米赶超对手，以9秒79成绩撞线，也创下个人今年最好成绩。
“我来到这里，精神放松毫无压力，然后拿到了冠军。我的目标是到我退役时一直是冠军，所以我不断的压榨出自己的潜力，”29岁的博尔特在摆出招牌式的“闪电”庆祝动作后表示。
加特林最终以9秒80屈居亚军。加拿大选手德格拉斯和美国人布罗梅尔两位年轻小将以9秒92并列第三。由于两人之间差距仅为区区0.001秒，两人同时被授予铜牌。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”