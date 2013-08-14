伊辛巴耶娃再次加冕女子撑杆跳世界冠军

史上最伟大的女子撑杆跳高选手伊辛巴耶娃周二以精彩演出赢下个人第三次世锦赛冠军，震惊全场观众，她随后表示将暂别体坛去做妈妈。这位31岁的老将成为唯一一位跳过4米89的选手，为职业生涯再添辉煌一笔。她曾28次刷新该项目室外和室内世界纪录，两次赢得奥运金牌。“我是撑杆跳女皇，观众是属于我的，”她在赛后对记者们表示。路透