阿布扎比ATIC将向美国芯片厂投资至多100亿美元

路透阿布扎比1月3日 - 阿布扎比Advanced Technology Investment Co(ATIC)执行长周五表示，计划未来两年在Global Foundries的纽约州北部半导体工厂投资最多100亿美元。

ATIC拥有未上市的Global Foundries，此前在2012年3月自合资伙伴超微半导体AMD.N完成了收购。ATIC目前由阿布扎比国家投资基金Mubadala控制。

ATIC执行长Ibrahim Ajami对路透表示，“我们已获得Mubadala对纽约州工厂扩建追加90-100亿美元投资的承诺。”

该公司预计将在2015年实现获利，Ajami称，还计划对Global Foundries位于德国和新加坡的芯片厂进行投资，但他没有详细阐述。

Ajami称，ATIC希望扩张纽约州北部的12寸晶圆厂，以生产20和14纳米的高级芯片，这些芯片将是未来三到四年的成长领域。

Global Foundries的对手包括产业龙头台积电(2330.TW)，后者亦对技术大举投资，以使积体电路(IC,集成电路)体积更小。

台积电计划向南台湾的新工厂投资170亿美元，该工厂将生产20纳米芯片。

Ajami称，半导体行业目前以较高的个位数成长，该行业目前因市场对个人电脑(PC)需求下降而受创，因人们转向平板电脑等移动设备。

但他称，芯片生产业者将继续以两位数成长，因越来越多的企业将生产外包给Global Foundries等企业。

Ajami表示，“市场竞争激烈，但许多行业需要愈来愈多的数字电路，比如汽车、手机和电子产品。”

Global Foundries曾计划在阿布扎比建立一家晶圆生产工厂，以生产发光二极体(LED)和电脑处理器，但这一计划在2011年因市场竞争残酷而被搁置。

但Ajami称，该公司将继续在阿布扎比进行投资，尤其是在研发和培训领域。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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