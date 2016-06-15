焦点：获中资资助的电动汽车初创企业发力 誓与特斯拉争高下

路透加州门洛帕克6月14日 - 就在距离电动汽车生产商特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)帕罗奥图市(Palo Alto)的总部几英里外，中国投资者大力支持的矽谷初创企业Atieva正摩拳擦掌，计划通过在美国设计并打造的可比车系向特斯拉发起挑战。

Atieva高管在接受路透独家采访时表示，公司将推出一款高端电动轿车，计划在2018年上路，之后将在2020-2021年推出两款豪华跨界车。这家公司不只是与特斯拉竞争，同时还要对抗采用矽谷技术的三家总部位于中国的初创企业。

上述三家初创企业中，有两家背后的投资人也是资助Atieva的同一位中国互联网亿万富豪。过去一年中这三家公司均已在矽谷设立技术设施。其中仅有Faraday Future一家公司表示，也计划在美国打造其电动汽车。

和这三家公司不同的是，Atieva从加州起家，由特斯拉和甲骨文(Oracle)前高管在2007年底创立，并且还聘请了数位前特斯拉雇员，包括现任Atieva首席技术官的Peter Rawlinson。

**“秘密武器”**

由于第一款车还要至少两年才会投入生产，Atieva正在梅赛德斯-奔驰威霆(vito)商用车身上小试牛刀，测试其动力传动系统，包括一对高输出功率电动机、锂电子电池组、逆变器和控制器。

Rawlinson在特斯拉任职时曾是Model S轿车工程部主管。他表示，Atieva的软件是将所有这些硬件联接在一起的“秘密武器”，可为牵引力5,000磅四轮驱动的一款厢式货车提供900马力的动力。他将这款厢式货车取名为“Edna”。

这套动力传动系统让该款小型厢式货车时速从零加速至60英里的时间仅为3.1秒，只比特斯拉速度最快的车型Model S慢一点点。Atieva计划2018年推出的电动轿车的零至60英里目标加速时间为2.7秒，比使用12缸引擎的法拉利超级跑车还快。

这款在代号为宇宙(Cosmos)的计划项下研发的轿车看起来像是奥迪A7的未来派后代。新款车型拥有超薄车前灯，内含上千个微光源，其灵感源于昆虫。车内仪表盘配有三块数字显示屏，可进行重新配置，并可由声控或触控。

Atieva已经筹集到数亿美元，金主包括日本贸易巨头三井物产(8031.T)和矽谷风投公司Venrock，后者与曾资助过英特尔和苹果的洛克菲勒家族有关系。

**竞争激烈**

Atieva的新车将与其他众多电动豪华汽车一起，在日渐拥挤的市场展开竞争。而目前该市场还基本上是特斯拉一家的天下。

戴姆勒(DAIGn.DE)旗下豪车品牌梅赛德斯本周表示，将于10月发布一款远程电动汽车，并计划在2020年之前投放市场。另外两家德国车商大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)也均已表示，正在研发高端电动汽车。

特斯拉没有对这些未来的竞争对手的言论作出回应，但该公司也没有坐以待毙。特斯拉执行长马斯克(Elon Musk)上个月通过发行新股筹资14.6亿美元，并计划于2017年实现Model 3车型的量产。

特斯拉在豪华电动车领域的领先地位支撑着其股价，尽管该股今年迄今已经下跌了9%，但仍较三年前高出一倍以上。

**生产计划**

在Atieva为其美国工厂寻址之际，生产总监Brian Barron表示公司已经将寻址范围缩小到两个地点，预计今年稍晚将作出选择。Barron称，该厂设计为起初可年产20,000辆电动车，后逐渐提高到130,000辆。Barron在宝马各工厂已有20年监管经验。

Atieva有两个中国大股东，分别是国企北汽集团和上市公司乐视(LeEco)的一个子公司。乐视是一家互联网企业，该公司也声称计划提供电动车。乐视由中国科技行业企业家贾跃亭所掌控。

贾跃亭还掌控了另一家电动汽车初创公司Faraday Future，其美国总部在洛杉矶附近，并与乐视在矽谷的圣何塞科技中心共享办公场地。

还有一家中资支持下的初创企业蔚来汽车(NextEV)，也在圣何塞乐视附近设立了新生产基地。蔚来汽车由矽谷风投公司Sequoia Capital支持，Sequoia Capital曾在谷歌初期为其提供资助。

蔚来汽车2014年由李斌创立，李斌也是易车公司(Bitauto)创始人。中国互联网服务提供商腾讯也为蔚来汽车提供了资助。

Atieva设计副总裁Derek Jenkins称，公司的“加州基因”以及“加州思维”会使自身有别于中国竞争对手。具体细节他并未说明，但Jenkins带领的团队曾设计了最新的马自达MX-5 Miata汽车。(完)