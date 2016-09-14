中国新能源科技成为三星Note 7手机主要电池供应商--消息

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透香港9月13日 - 一位了解计划的人士周二称，中国新能源科技有限公司(ATL)将成为三星电子(005930.KS)盖乐世Note 7手机的主要电池供应商。
据分析师估算，三星电子旗下的SDI子公司此前是Note 7的主要电池供应商，在全球范围内提供约70%的电池。新能源科技公司提供约三分之一的电池，其尤其侧重于中国市场。
该消息人士称，在三星电子于全球召回Note 7手机后，新能源科技已接获更多Note 7电池订单。
该人士补充称，至少目前来说，新能源科技可能将接手该款手机的电池供应。
新能源科技运营长Joe Kit Chu Lam在电话中告诉路透，由于商业保密协议，他不能对特定客户作出评论。但他补充称，本月该公司业务已获得“巨幅增长”。
他称，“我们预计这一情况将持续到未来一两个季度，这不会带来产能问题。”新能源科技亦是三星竞争对手苹果(AAPL.O)的供应商，后者上周刚刚推出了新的iPhone 7手机。
三星电子拒绝发表评论。日本电子产品企业TDK Corp (6762.T)是新能源科技的所有者，该公司亦拒绝置评。(完)
(编译 于春红; 审校 陈宗琦)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。