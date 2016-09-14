中国新能源科技成为三星Note 7手机主要电池供应商--消息

路透香港9月13日 - 一位了解计划的人士周二称，中国新能源科技有限公司(ATL)将成为三星电子(005930.KS)盖乐世Note 7手机的主要电池供应商。

据分析师估算，三星电子旗下的SDI子公司此前是Note 7的主要电池供应商，在全球范围内提供约70%的电池。新能源科技公司提供约三分之一的电池，其尤其侧重于中国市场。

该消息人士称，在三星电子于全球召回Note 7手机后，新能源科技已接获更多Note 7电池订单。

该人士补充称，至少目前来说，新能源科技可能将接手该款手机的电池供应。

新能源科技运营长Joe Kit Chu Lam在电话中告诉路透，由于商业保密协议，他不能对特定客户作出评论。但他补充称，本月该公司业务已获得“巨幅增长”。

他称，“我们预计这一情况将持续到未来一两个季度，这不会带来产能问题。”新能源科技亦是三星竞争对手苹果(AAPL.O)的供应商，后者上周刚刚推出了新的iPhone 7手机。

三星电子拒绝发表评论。日本电子产品企业TDK Corp (6762.T)是新能源科技的所有者，该公司亦拒绝置评。(完)