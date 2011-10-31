亚特兰大是美国贫富差距最大城市

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿10月26日电---美国人口普查局周三报告称，佐治亚州亚特兰大市是美国所有大城市中贫富差距最大的城市。
新奥尔良市排名第二，紧随其後的是首都华盛顿。
人口普查局称，收入差距最大的地区"往往出现在城市"，这些地区平均而言房龄较长；而在郊区穷人区和富人区分开的情况最严重。
收入差距最大前10大城市还包括佛罗里达州的迈阿密、劳德代尔堡和盖恩斯维尔、佐治亚州的雅典市、纽约、德克萨斯州的达拉斯和路易斯安那州的巴吞鲁日市。
收入差距最小的大城市几乎全在西部，这些城市的人口也要少很多。
犹他州的西乔丹市收入差距最小，该市人口只有101,727；紧随其後的是科罗拉多州的桑顿和加利福尼亚州的诺沃克。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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