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时事要闻 | 2016年 8月 29日 星期一 13:05 BJT

大西洋阿森松岛西北部发生里氏7.4级地震--USGS

路透新加坡8月29日 - 美国地质调查局(USGS)称，大西洋阿森松岛西北部975公里(606英里)处周一发生里氏7.4级地震。

美国地质调查局称，震源深度10公里(6.2英里)，地震未立即引发任何海啸预警。目前尚无任何损坏或人员伤亡报告。(完)

(编译 刘秀红；审校 于春红)

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