大西洋阿森松岛西北部发生里氏7.4级地震--USGS

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武

路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。