自动柜员机制造商Diebold出价19亿美元并同业Wincor Nixdorf

Reuters10月19日 - 路透法兰克福10月18日 - 美国自动柜员机(自动取款机/ATM)制造商Diebold Inc (DBD.N)和德国竞争对手Wincor Nixdorf AG (WING.DE)周六表示，前者出价17亿欧元(19亿美元)收购后者。

Diebold出价每股52.50欧元的现金和股票收购Wincor Nixdorf，较Wincor周五收盘价溢价35%。两家公司表示，已经就潜在策略结合达成协议。

路透4月时报导指出，Wincor已经要求多家投资银行就其未来提出建言，包括可能将公司出售等等，而6月时则报导指出，Wincor正与Diebold洽商。

Wincor Nixdorf会计年度第三季陷入营业亏损，且正在进行裁员，以对德国零售银行业务疲软、俄罗斯及中国业务环境恶化、欧洲投资支出回升乏力、以及ATM价格下滑等因素作出回应。

网路银行及电子商务的崛起，对Wincor等业者构成挑战；由于银行业者试图控制成本，同时还在应付金融危机过后的种种效应，因此资本投资一直压在偏低水准，让Wincor等业者苦于应付。

根据两名熟知交易内情人士，最终交易条件可能在未来两周敲定。他们称，52.50欧元的收购价格不会改变，但Wincor股东能取得多少股票，将取决于Diebold股价波动。

消息人士指出，收购主要是以现金支付为主，但他们拒绝说明现金和股票的比例。

Wincor是全球第三大ATM制造商，前两大业者分别为NCR Corp (NCR.N)及Diebold；Diebold的市值为22亿美元，其市场占有率和Wincor相去不远。

Wincor在欧洲有较高市占率，Diebold主要业务重心则是在美国，因此两家公司预期反垄断监管机构的关卡不会遭遇太多问题。(完)