焦点：AT&T将以854亿美元收购时代华纳 创造电信传媒合体巨擘

路透纽约10月22日 - 美国电话电报公司(AT&T)周六表示，同意以854亿美元收购时代华纳(TWX.N)，这家电信公司采取如此大胆举动收购影视内容公司，目的在于利用其高速网络上提供影音串流服务，藉以吸引与日俱增的线上用户。

若这起今年以来最大规模的的交易获得监管机构批准，AT&T将同时取得HBO及CNN等有线电视频道、电影业者华纳兄弟以及其他优质媒体资产的控制权。两家公司结合将面临美国反垄断执行机构的严格检视，监管机构担心AT&T可能会限制时代华纳内容产品的分销活动。

根据一份公司声明稿，AT&T将以每股107.50美元的价格收购时代华纳股票，股票加现金的并购总额为854亿美元。AT&T表示，预期这笔交易将在2017年底结案。

AT&T表示，公司正和时代华纳决定把哪些美国联邦通讯委员会(FCC)给予的执照转移至AT&T。

多位美国国会议员原本就对康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)以300亿美元收购NBCUniversal、创建产业巨头表示忧心。国会议员们要求监管机构严格审视AT&T的交易。

美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)在周六的一场竞选活动上表示，若他在11月8日选举中胜出，他将会阻止AT&T及时代华纳间的交易。特朗普对于媒体对他竞选活的相关报导抱怨连连。

民主党总统候选人希拉里克林顿的代表并未立即回复置评要求。

**内容分销双管齐下**

AT&T主营事业包括移动通讯及宽频服务，都呈现放缓迹象，公司先前就已经采取行动转型成为强势媒体业者。AT&T去年以485亿美元收购卫星电视供应商DirectTV。

截至6月30日为止，AT&T拥有约1.42亿个北美移动通讯用户，通过DirectTV及其下U-verse服务所取得的视频用户约有3,800万个。

时代华纳在电影、电视及视频游戏等领域具有领先地位，旗下资产包括HBO、CNN、TBS及TNT等电视频道，以及华纳兄弟电影公司，知名电影作品包括蝙蝠侠及哈利波特等等系列作品。时代华纳同时持有视频串流网站Hulu的10%股权。旗下HBO就有超过1.30亿个订阅户。

这起交易是电信及媒体业整并潮的最新一波行动，在这之前AT&T已经收购了NBCUniversal。AT&T在无线通信业的竞争对手威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)则是正以约48亿美元收购网路公司雅虎(YHOO.O)。

时代华纳执行长Jeff Bewkes在2014年回绝了21世纪福斯(福克斯)(FOXA.O)的800亿美元收购提案。

**第五代移动通讯(5G)布局**

拥有更多影视内容将让有线电视及电信业者在与其他内容公司讨价还价时拥有谈判优势，因客户对于有线电视的选择越来越精简，甚至是选择改为上网收视。对于移动通讯服务供应商而言，新的移动技术，包括下一代的第五代移动通讯(5G)网络在内，可能使得与内容产业结盟更具吸引力。

“我们认为即将登场的5G，将会成为重大的行业变动因素，”Albert Fried & Co研究主管Rich Tullo在一份研究报告中表示，他并称移动通讯服务业者所处地位，将可以干扰传统付费电视服务业者运营。

先前时代华纳的一笔最大交易是在2000年并购美国线上(AOL)，而该交易如今被视为史上最差的企业联姻交易之一。(完)