AT&T和中国电信同意拓展合作关系

路透11月30日电---美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和中国电信(0728.HK)同意拓展双方在中美的合作关系,而且将考虑在其他地区相互支援.

AT&T周三称,所达成的协议将使其可以扩大对中国企业客户的服务内容,而且双方还将考虑联合开发包括视频会议和主机托管在内的服务项目.

AT&T谈到,双方亦将在其他地区联手合作,但未提供相关细节.

中国电信表示,通过使用AT&T的美国网络,其将可以提升对美国亚洲客户的服务水平.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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