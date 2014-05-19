企业并购：AT&T收购DirecTV若未获监管批准，AT&T将不会支付分手费

路透纽约5月18日 - 美国电话电报公司(AT&T) 已经从出价390亿美元收购T-Mobile USA 失败后，需要支付巨额分手费的惨痛经历中吸取教训。

美国最大卫星电视运营商DirecTV 周日宣布，已同意自身作价485亿美元出售给AT&T。这成为今年震动美国电视产业的第二宗大型交易。

知情人士透露，如果双方合并计划未能获得监管机构批准，那么DirecTV不会要求AT&T支付分手费。

知情人士还表示，DirecTV同时同意，如果该公司因为接受更高报价而终止与AT&T的交易，那么将向AT&T支付14亿美元分手费，大约相当于这笔交易价值的3%。因消息尚未公开，知情人士要求匿名。

两家公司稍后证实了上述关于分手费的信息。

2011年，监管机构叫停AT&T收购较小规模同业T-Mobile的交易，AT&T不得不向T-Mobile支付60亿美元现金加资产的分手费，在反向分手费金额纪录中居前。

如果监管机构出于反垄断目的叫停并购交易，卖方通常要求获得交易失败的补偿，但因面临严格的监管审查以及2011年出现AT&T的案例后，买方在承诺支付巨额分手费方面愈发谨慎。

知情人士称，DirecTV对没有这种分手费未感不适，因预计交易会顺利获得反垄断批准。

虽然AT&T和DirecTV可能面临电视服务重叠方面的问题，但很多反垄断专家预计，两者的交易最终将获得监管机构的批准。(完)