美股业绩: AT&T营收与用户数增幅超预期,并预计全年获利与营收增长

路透纽约1月24日 - 美国第二大移动服务提供商--美国电话电报公司(AT&T) 第四季营收增长快于预期,因苹果 iPhone等智能手机的销售畅旺,令公司用户数量增长超过预期.这推动该公司股价在尾盘上涨1%.

AT&T周四表示,第四季用户数量增加78万户,之前10位分析师平均预估增加69.92万户.

AT&T预期,2013年全年的获利与营收将有增长,但估计经济可能难有好转.

虽然该公司在第四季售出860万部iPhone手机,帮助其用户数量增加;但公司获利因此受损,因为AT&T每售出一部iPhone,都要向苹果支付很高的补贴,以向合约机购买者提供折扣优惠.

AT&T的无线服务业务未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)比率为29.1%,路透访问的10名分析师此前平均预期为31.29%.

公司第四季亏损38.6亿美元,合每股亏损0.68美元;上年同期分别为亏损66.8亿美元和1.12美元,当时该公司提列大笔支出,包括收购德国电讯 旗下T-Mobile USA失败而支付的分手费.