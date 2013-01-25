美股业绩: AT&T营收与用户数增幅超预期,并预计全年获利与营收增长

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透纽约1月24日 - 美国第二大移动服务提供商--美国电话电报公司(AT&T) 第四季营收增长快于预期,因苹果 iPhone等智能手机的销售畅旺,令公司用户数量增长超过预期.这推动该公司股价在尾盘上涨1%.
AT&T周四表示,第四季用户数量增加78万户,之前10位分析师平均预估增加69.92万户.
AT&T预期,2013年全年的获利与营收将有增长,但估计经济可能难有好转.
虽然该公司在第四季售出860万部iPhone手机,帮助其用户数量增加;但公司获利因此受损,因为AT&T每售出一部iPhone,都要向苹果支付很高的补贴,以向合约机购买者提供折扣优惠.
AT&T的无线服务业务未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)比率为29.1%,路透访问的10名分析师此前平均预期为31.29%.
公司第四季亏损38.6亿美元,合每股亏损0.68美元;上年同期分别为亏损66.8亿美元和1.12美元,当时该公司提列大笔支出,包括收购德国电讯 旗下T-Mobile USA失败而支付的分手费.
营收从325亿美元增至325.8亿美元,汤森路透I/B/E/S访问的分析师预估为322亿美元.(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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