AT&T称无意购买沃达丰（更新版）

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路透伦敦1月27日 -在外界揣测数月后，由于英国监管当局要求厘清，移动电讯运营商美国电话电报公司(AT&T)(T.N)周一表明，排除未来六个月内收购沃达丰(VOD.L)的可能。这项消息打击沃达丰股价重挫6%。

AT&T执行长RandallStephenson之前曾表示，投资欧洲移动宽带方面存在“巨大机遇”，引发关于其将买下沃达丰的猜测。

AT&T在对伦敦证交所发布的声明中，否认打算提出收购报价。但在特定情况下，包括如果有第三方参与的话，AT&T有可能重新考虑。

“AT&T注意到近来有关涉及沃达丰的可能交易臆测，”AT&T在一份简短声明中指出。“应英国并购专家小组要求，AT&T证实并未打算对沃达丰提出收购。”

0835 GMT，沃达丰股价下跌6%，市值为1,070亿英镑(1,770亿美元)。

必利胜银行(BES)分析师RobertGrindle在上周调降沃达丰评级。他认为，AT&T认识到欧洲市场竞争性压价非常厉害，在这个地区开拓业务仍然非常艰难，并不适宜进行收购。

不过他也表示，一旦看到业务开始稳定的迹象，该集团还是有可能回归的。“我们调降(沃达丰)评级的原因之一是，我们认为交易达成不会像人们认为的那么快，”他说。

沃达丰是全球第二大手机运营商，其资产遍布欧洲、印度和非洲。英国SkyNews周六报导称，通过Stephenson与欧盟竞争力执委克洛泽的会晤，AT&T已经开始向欧洲监管机构示意了。

AT&T是全美第二大运营商，仅次于VerizonWireless。沃达丰正在以1,300亿美元的价格出售其持有的Verizon Wireless股权。

但AT&T在国内市场的客户新增速度赶不上Verizon，市场份额也被规模较小的竞争者T-MobileUSTMUS.N夺取。

分析师和银行界曾揣测沃达丰将Verizon Wireless股权出售给合作方VerizonCommunications(VZ.N)后，在收购方面将会有更大的施展空间。此项股权出售交易定于2月完成。(完)

(编译 蔡美珍/郑茵 审校 王洋/侯向明)

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