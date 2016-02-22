美国电话电报公司和英特尔联手测试无人机技术

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约2月22日 - 美国电话电报公司(AT&T)周一表示，将与晶片厂商英特尔(INTC.O)联手测试使用高速LTE无线网络的无人机功能。
AT&T发布公告称，将与英特尔合作，检验高空LTE网络无人机运行，以及可能与视频流和飞行信息等电波之间的干扰。
英特尔近年来一直在大举投资无人机技术。随着美国无线市场过度饱和，AT&T押注“物联网”的增长。(完)
(编译 王颖；审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。