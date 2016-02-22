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国际财经 | 2016年 2月 22日 星期一 15:26 BJT

美国电话电报公司和英特尔联手测试无人机技术

路透纽约2月22日 - 美国电话电报公司(AT&T)周一表示，将与晶片厂商英特尔(INTC.O)联手测试使用高速LTE无线网络的无人机功能。

AT&T发布公告称，将与英特尔合作，检验高空LTE网络无人机运行，以及可能与视频流和飞行信息等电波之间的干扰。

英特尔近年来一直在大举投资无人机技术。随着美国无线市场过度饱和，AT&T押注“物联网”的增长。(完)

(编译 王颖；审校 高琦)

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