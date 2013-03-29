意大利政治僵局的解决迟滞不前

路透罗马3月28日 - 意大利总统府周四表示，中左联盟领导人博萨尼未能找到使该国摆脱政治僵局的办法，总统纳波利塔诺将另寻解决方案。

博萨尼约一周前受命组建新政府，周四晚间向总统复命。在2月的大选中，没有一方获得绝对多数的席位。

总统办公室称，博萨尼向总统汇报称，他与其他党派的协商无果而终，目前总统将“立刻”考虑其他选项。

政府官员称，总统周五将和各政党举行新一轮磋商，首先在上午与贝卢斯科尼的自由人民党(PDL)进行商谈，最后晚间将与博萨尼的民主党(PD)举行商谈。

一位民主党的发言人表示，博萨尼并没有放弃组建新政府的努力。但自由人民党讥讽这位中左联盟领导人，称他白白浪费了一个月的时间。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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