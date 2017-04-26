企业并购：威讯挑战AT&T，以更高出价竞购Straight Path--消息

* 威讯对Straight Path每股104.64美元的新报价超过AT&T

* AT&T可以在五天内决定追平或超过这一报价

* Straight Path股价大涨逾16%

路透4月25日 - 据知情消息人士透露，威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)向Straight Path Communications提出收购报价，超过美国电话电报公司(AT&T)稍早的报价，对这家掌握5G科技所用频谱的公司展开一场竞购战。

Straight Path周二表示，其受到一家“跨国电讯公司”每股104.64美元的全股票收购报价。AT&T和Straight Path本月稍早达成每股95.63美元的收购交易。

消息人士要求匿名，因为这是机密事件。威讯和Straight Path均未予置评。

“超高波段频谱对于AT&T和威讯的5G计划来说，都是重要部分，”富国分析师Jennifer Fritzsche在一份研究报告中称。“我们认为，可以预期威讯希望借助Straight Path资产扩大其频谱组合。”

Straight Path周二表示，认为出价较高的是“较优提案”，已知会AT&T，有五天时间决定是否追平或超过该项新出价。

“我们将评估情况，在这段时间内做出决定。”AT&T发言人Fletcher Cook在一封电邮中称。

Straight Path大涨16.3%，收报128.93美元，远超过新的出价，显示投资人预期竞购方可能会出更高价。

Straight Path并称，新的竞购方已同意替该公司支付AT&T的3,800万美元分手费。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 张荻)