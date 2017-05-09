澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告

路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。

截至2016年6月30日的财年，外商核定投资总额达到2,479亿澳元(1,820亿美元)，较上一年增加29%，并且是之前三年投资总额1,357亿澳元的近两倍。

该年的中国外商核定投资总额为473亿澳元，占到外商投资总额的五分之一。中国已核定投资中，有319亿澳元进入了房地产行业。 (完)