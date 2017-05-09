版本:
中国
国际财经 | 2017年 5月 9日 星期二 17:46 BJT

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告

路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。

澳洲外资投资审核局(FIRB)公布的2016年报凸显出中国买家对澳洲地产的巨大兴趣，尽管经济学家预计，随着贷款利率上升，2017年房屋市场将降温。

“中国连续三年蝉联最大的核定投资来源，受房地产行业核定投资驱动，”报告称，美国是第二大核定投资来源。

截至2016年6月30日的财年，外商核定投资总额达到2,479亿澳元(1,820亿美元)，较上一年增加29%，并且是之前三年投资总额1,357亿澳元的近两倍。

该年的中国外商核定投资总额为473亿澳元，占到外商投资总额的五分之一。中国已核定投资中，有319亿澳元进入了房地产行业。 (完)

(编译 汪红英；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐