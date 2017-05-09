澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
澳洲外资投资审核局(FIRB)公布的2016年报凸显出中国买家对澳洲地产的巨大兴趣，尽管经济学家预计，随着贷款利率上升，2017年房屋市场将降温。
“中国连续三年蝉联最大的核定投资来源，受房地产行业核定投资驱动，”报告称，美国是第二大核定投资来源。
截至2016年6月30日的财年，外商核定投资总额达到2,479亿澳元(1,820亿美元)，较上一年增加29%，并且是之前三年投资总额1,357亿澳元的近两倍。
该年的中国外商核定投资总额为473亿澳元，占到外商投资总额的五分之一。中国已核定投资中，有319亿澳元进入了房地产行业。 (完)
(编译 汪红英；审校 艾茂林)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。