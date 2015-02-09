澳洲执政党党内逼宫行动失败 总理阿博特保住领导地位

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透堪培拉2月9日 - 经过数周的内斗后，澳洲执政党自由党周一否决了党内试图把总理阿博特(Tony Abbott)拉下领导地位的挑战。
自由党首席党鞭Philip Ruddock向记者称，党内秘密表决结果显示，党员以61比39票否决了拉下党魁及副党魁的动议。
外界近期对阿博特领导力的批评愈演愈烈，并因他授予英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王澳洲骑士爵位而达到顶峰。在此背景下，西澳议员Luke Simpkins周五提出了这项动议。(完)
(编译 许娜；审校)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。