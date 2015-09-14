澳洲两名高级部长要求总理阿博特下台--Sky TV

路透堪培拉9月14日 - 据Sky TV周一报导，陷入四面楚歌的澳洲总理阿博特被两名高级部长要求下台。此前外界对于他的地位的猜测不断升级，而且对于他所领导的保守联合政府的表现也产生忧虑。

报导引述未具名消息人士称，外交部长毕夏普和通讯部长滕博尔(Malcolm Turnbull)已要求阿博特辞职。

滕博尔被视为阿博特最有可能的挑战者，他已要求周一稍晚在国会大厦举办新闻发布会。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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