阿博特就马航坠机事件指责俄罗斯

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透悉尼7月18日(记者 Matt Siegel) - 澳大利亚总理阿博特周五就马航MASM.KL客机在乌克兰东部坠毁事件指责俄罗斯。该事件导致机上28名澳大利亚乘客遇难。
阿博特在认定事件责任上似乎比其他西方领导人跟进一步，他周五要求俄政府回答有关“俄罗斯支持的叛军”的问题，他说叛军是事件的幕后黑手。
澳大利亚召见了俄罗斯驻澳大利亚大使，阿博特称他对俄方的回应并不满意。
“俄罗斯驻澳大利亚大使的第一反应是责怪乌克兰，我不得不说这让人非常不满意。”阿博特对记者说道。
“我们都知道乌克兰面临问题。我们也知道这些问题跟谁有很大的关系，俄罗斯说坠机事件发生在乌克兰领空，因此跟他们一点关系也没有，这话根本经不起严格的推敲。”
俄罗斯总统普京和其他国家领导人将于11月前往澳大利亚参加20国集团峰会。当记者询问如果有证据显示普京与坠机事件有关、澳大利亚是否仍欢迎普京时，阿博特暗示可能会有影响。
“这是个问题。我们还是等待事件的真相吧。”阿博特早些时候接受墨尔本3AW Radio采访时说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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