阿博特就马航坠机事件指责俄罗斯

路透悉尼7月18日(记者 Matt Siegel) - 澳大利亚总理阿博特周五就马航MASM.KL客机在乌克兰东部坠毁事件指责俄罗斯。该事件导致机上28名澳大利亚乘客遇难。

阿博特在认定事件责任上似乎比其他西方领导人跟进一步，他周五要求俄政府回答有关“俄罗斯支持的叛军”的问题，他说叛军是事件的幕后黑手。

澳大利亚召见了俄罗斯驻澳大利亚大使，阿博特称他对俄方的回应并不满意。

“俄罗斯驻澳大利亚大使的第一反应是责怪乌克兰，我不得不说这让人非常不满意。”阿博特对记者说道。

“我们都知道乌克兰面临问题。我们也知道这些问题跟谁有很大的关系，俄罗斯说坠机事件发生在乌克兰领空，因此跟他们一点关系也没有，这话根本经不起严格的推敲。”

俄罗斯总统普京和其他国家领导人将于11月前往澳大利亚参加20国集团峰会。当记者询问如果有证据显示普京与坠机事件有关、澳大利亚是否仍欢迎普京时，阿博特暗示可能会有影响。

“这是个问题。我们还是等待事件的真相吧。”阿博特早些时候接受墨尔本3AW Radio采访时说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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