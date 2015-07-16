中国富豪出资4700万澳元买下澳大利亚牧场

路透悉尼7月16日（记者 Jane Wardell） - 天马股份(002122.SZ)董事长马兴法出资4,700万澳元（3,462万美元）购买了两个大型澳大利亚牧场；这是今年至少第三宗与中国投资者买入澳大利亚牧场有关的交易。

熟悉情况的人士周四称，马兴法在澳大利亚北部买下了4万头牛以及面积705,700公顷的Wollogorang和Wentworth牧场。

马兴法已经通过天马轴承澳大利亚分公司在澳大利亚农业领域进行了大规模投资，包括其他的牧场和一个酒庄。

经纪商Heinemann Rural和世邦魏理仕澳大利亚公司拒绝对买家和协议细节发表评论，但指出该资产在红肉供应链上拥有战略地位。

“Wollogorang位于澳大利亚最独特、最多样化的地区之一，土壤条件适宜养牛，”世邦魏理仕的Geoff Warriner在声明中称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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