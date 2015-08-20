澳大利亚寻求成为亚洲的精品美食店

路透悉尼8月20日（记者 Colin Packham） - 澳大利亚农民Rob Baker和Jill Baker近10年前开始种植指橙。如今，在亚洲和欧洲的顶级餐厅，这种被称为“极品柠檬”的水果供不应求。

指橙只是澳大利亚高端农产品中的一种，其他的还包括橄榄油、蜂蜜、神户牛肉和有机婴儿食品等。随着澳大利亚努力成为亚洲的精品美食店，这些高端农产品已经出现在亚洲一些高端店铺中。

亚洲是小麦、大米、糖和牛肉等澳大利亚主要农产品的传统出口市场，现在像Baker夫妇这样的农民开始进军高端产品。

“澳大利亚只能满足目前亚洲食品需求的一小部分，更别说未来的需求。这意味着我们成为亚洲超市的机会没有成为亚洲精品美食店的机会大，精品美食店提供高价值、高利润率的产品，”德勤农业业务负责人Rob McConnel说道。

澳大利亚学术研究院委员会（Australian Council of Learned Academies）预计，到2050年，食品出口总额将翻番至7,100亿澳元（5,200亿美元）。

指橙是原产于澳大利亚的一种野果，现在受到亚洲中产阶级的追捧，国际市场需求正在将指橙的价格推升至每公斤40-60澳元（29.37-43.99美元）。

“厨师们喜爱指橙。它们拥有现代美食的三种元素：质地、外观和口味，”Baker夫妇的女儿Jacquie Baker说道，她负责指橙销售。

“现代美食，尤其是亚洲美食中，需要酸的元素。”

但澳大利亚农民必须克服品牌认知度在亚洲不高的问题，法国等国家的高端产品在亚洲的认知度更高。

“精品美食店的产品被认为值得支付更高的价格，因为这些产品拥有很好的知名度，比普通产品‘更好’，”澳大利亚农业研究所称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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