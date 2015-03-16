澳洲总理表示将很快决定是否加入亚洲基础设施投资银行

路透悉尼3月14日 - 澳洲总理阿博特(Tony Abbott)周六表示，预计该国将在几周内决定是否寻求加入中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB)。

澳洲若决定成为该组织的创始成员，有可能使其重要战略盟友美国和日本感到不安；反之又会让头号贸易伙伴国中国不悦。

英国在西方国家中率先表态参与，该国周五表示相信成为AIIB的创始成员符合自己的国家利益，没有理会美国对此的不安情绪。

“我们一贯的立场是，我们乐于加入那些真正的多边性组织，譬如世界银行或者亚洲开发银行。同时我们不准备签约参与那些仅仅服务于一国外交政策的组织，”阿博特对Sky News Australia表示。

“目前我们正在非常慎重地考虑此事，将在未来一周左右作出决定。我非常希望这有可能成为一个真正的多边性组织，我认为这对于中国充分参与国际社会事务是非常重要的一步。”

去年10月，21国在北京共同决定成立AIIB，这些国家为：孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、印度、哈萨克斯坦、科威特、老挝、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、新加坡、斯里兰卡、泰国、乌兹别克斯坦和越南。

印尼后来表示加入，中国在今年稍早称，创始成员数量已增至26个。

不过，日本、澳洲和韩国等本地区重要经济体仍旧缺席，在3月31日截止期限前还未表明态度。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。