澳洲内阁料将在周一签署加入亚投行--报纸

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透悉尼3月20日 - 一当地媒体援引高层部长级讨论细节消息的报道称，澳洲可能最多投资30亿澳元(23亿美元)，加入中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB)。
悉尼先驱晨报表示，国家安全委员会已为该投资扫除障碍，这应该有助于周一全体内阁会议时，展开正式的讨论以签署加入亚投行。
报道并称，一些政府消息人士已暗示，财长Mathias Cormann下周末段参加在中国举行的博鳌论坛时可能会签署协议，但一些人认为时间点太早了。该协议尚需经内阁批准。
澳洲是否加入亚投行，成为创始成员国的决定，有冒着惹恼重要战略盟友美国和日本，或者得罪重要贸易伙伴国中国的风险。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
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