综述：澳洲暗示将加入中国主导的亚投行 日本内部意见分歧

图为在悉尼拍摄的一枚澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透东京/悉尼3月20日 - 澳洲周五表示，加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行,AIIB)有许多好处；日本财务大臣麻生太郎暗示谨慎赞成加入该机构。

但日本其他官员则对该机构持比较怀疑的立场，折射出首相安倍晋三政府内部，对于加入亚投行是否有利于日本利益存在意见分歧。

《悉尼先驱晨报》称，在周一内阁全体会议上，澳洲政府可能正式决定加入亚投行。

日本、澳洲和韩国都是美国的重要盟友，目前是亚太地区尚未正式表态加入亚投行的主要国家。美国对中国日益强大的外交影响力感到担心，质疑亚投行在治理以及环境与社会保障方面能否遵循高标准。

然而反对亚投行的阵营已开始瓦解，之前英国在本月稍早表示加入，称这符合其国家利益。随后法国、德国和意大利也迅速跟上。

澳洲目前看来接近加入，不过尚未作出正式决定。中国政府称，日本和韩国也在考虑加入的可能性。

中国财政部长楼继伟表示，将在2015年底正式设立亚投行，亚投行与亚洲开发银行等机构是互补而非竞争关系。

楼继伟表示，各方将于今年年中完成亚投行章程谈判并签署，年底前完成章程生效程序，正式成立亚投行。他并称中国与美国和日本“保持沟通”。

在被问及澳洲、韩国和日本考虑加入亚投行时，中国外交部称对此持“开放”态度。

中国外交部发言人洪磊表示，“他们目前均表示将积极考虑有关问题，对于他们做出何种决定，我们持开放态度。”

日本财务大臣麻生太郎称，如果亚投行能确定一个可靠的贷款制度，日本或将考虑加入。

“考虑到对环境和社会的影响，我们希望亚投行能确保债务可持续性，”麻生太郎说，“如果这是可以得到保证的，那我们会(考虑加入)。存在讨论的可能性，但我们目前还没有得到回应。”

其他官员则有较大疑虑，反映出日本担忧中国主导的贷款活动、日本和主要盟友美国的关系以及AIIB与ADB的关系。

“我们对是否加入持谨慎态度，”日本内阁官房长官菅义伟表示。

但熟悉日本决策过程的一位消息人士称，日本应该参与进去以帮助确保亚投行采取最佳行为方式并避免被排除在外。“欧洲很多国家加入了，但美国和日本仍未加入，现在局面就显得尴尬了，”该消息人士说。

据日本执政联盟中的一位高级官员，内部分歧的结果是，日本加入AIIB“不会在安倍执政期间发生”。

**我们身边的银行**

澳洲国库部长霍基称，澳洲对是否加入目前还没有做出最终决定，但此事已经经过仔细考虑。

“目前已有30多个国家加入。该银行将在我们所在的地区、我们的周边运营，”他在布里斯班对一家电台表示。

“AIIB有很多优点，但我们希望确信该银行有合适的治理程序，有足够的透明度，使得任何国家都无法控制该实体。”

图表：亚投行成员情况：link.reuters.com/tut34w

图表：ADB基础设施贷款：link.reuters.com/tet34w

《悉尼先驱晨报》称，澳洲可能会向亚投行注资30亿澳元(约合23亿美元)，目前澳洲国家安全委员会已经批准这项投资。

此前有报纸报导称，韩国已决定加入亚投行，条件是占有5%的份额并担任副总裁一职。韩国政府官员对此予以否认。

韩国企划财政部发表声明称，韩国将在“与主要国家密切协商并衡量经济方面的利弊等诸多因素”之后，再决定是否加入亚投行。

澳洲国库部长霍基称，加入亚投行不会影响到澳洲与美国的紧密关系，并提到澳洲企业可能从中获得的益处。

他表示，“亚投行就在亚洲地区运营，就在我们身边，因此澳洲充分理解并考虑加入该行至关重要。”(完)

(编译 郑茵/杜明霞/秦德兴/刘秀红；审校 张涛/徐文焰)

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