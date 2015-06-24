澳洲将向亚投行出资9.3亿澳元 成为该行第六大股东

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透悉尼6月24日 - 澳洲政府周三表示，将在五年时间内向中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)出资9.3亿澳元(7.19亿美元)，从而成为亚投行的第六大股东。
包括英国、法国和伊朗在内的57个国家成为了亚投行的意向创始成员国。亚投行的法定资本金为1,000亿美元，被外界视为西方主导的世界银行的竞争对手。
亚投行于去年在北京筹建，旨在支持亚洲在交通、能源、电信和其他基础设施方面的投资。
“加入亚投行将使澳洲获得与领邦及最大贸易伙伴合作，以促进经济增长和就业的巨大机会，”澳洲国库部和外交部的一则声明称。
“亚投行将与民间部门密切合作，为澳洲企业利用亚洲基础设施增长的机会铺平道路。”
声明还称，澳洲国库部长霍基将于6月29日在北京参加成立协议的签署仪式。(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。