亚洲银行业者快速扩张 抢夺澳洲市场份额-TRLPC

路透悉尼/香港3月6日 - 据汤森路透旗下基点的一份报告，亚洲银行业者扩大在澳洲的贷款业务，从当地业者手中抢夺市场份额。当地业者正在努力应对升高的监管成本、维持充足资本来防范信贷违约风险。

不过，澳洲银行业者乐观看待外资竞争加剧，认为这是参与银团贷款同时满足严厉监管规定的必经之路。

“对借款人而言，银行流动性增加是好事。这进一步促使人们增加有效资本使用和支持客户的资本，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)银团贷款部高管Michael Isaacs表示。

例如，去年AustralianSuper和IFM Investors出售新南威尔士州能源企业AusGrid。

消息人士此前对汤森路透旗下的基点表示，该交易获得一笔有21家银行参贷、规模127.7亿澳元的收购贷款支持，其中有10家银行是亚洲银行，共计提供了57.1亿澳元贷款。

TRLPC的数据显示，中国银行业者2016年在澳洲银团和俱乐部贷款市场的份额提高了逾一倍至10.05%，2015年为3.9%。

台湾银行业者2016年也将在澳的所有贷款份额提高到了2.54%，2015年为0.60%；日本银行业者份额提高了3个百分点至14.83%。基点在周一发布的报告中指出，与此同时，澳洲银行业者2016年的份额减少近10个百分点，至42.9%。

据北京一家大型中资银行的资深贷款银行家称，继大宗商品价格反弹之后，中国企业正在瞄准对澳洲矿业的投资。该银行家要求匿名，因其未获得对媒体表态的授权。

“关于澳洲的潜在收购机会，(我们)从中国客户那里获得更多有关于此的问询，人气相当正面。”(完)