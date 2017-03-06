亚洲银行业者快速扩张 抢夺澳洲市场份额-TRLPC

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透悉尼/香港3月6日 - 据汤森路透旗下基点的一份报告，亚洲银行业者扩大在澳洲的贷款业务，从当地业者手中抢夺市场份额。当地业者正在努力应对升高的监管成本、维持充足资本来防范信贷违约风险。
不过，澳洲银行业者乐观看待外资竞争加剧，认为这是参与银团贷款同时满足严厉监管规定的必经之路。
“对借款人而言，银行流动性增加是好事。这进一步促使人们增加有效资本使用和支持客户的资本，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)银团贷款部高管Michael Isaacs表示。
例如，去年AustralianSuper和IFM Investors出售新南威尔士州能源企业AusGrid。
消息人士此前对汤森路透旗下的基点表示，该交易获得一笔有21家银行参贷、规模127.7亿澳元的收购贷款支持，其中有10家银行是亚洲银行，共计提供了57.1亿澳元贷款。
TRLPC的数据显示，中国银行业者2016年在澳洲银团和俱乐部贷款市场的份额提高了逾一倍至10.05%，2015年为3.9%。
台湾银行业者2016年也将在澳的所有贷款份额提高到了2.54%，2015年为0.60%；日本银行业者份额提高了3个百分点至14.83%。基点在周一发布的报告中指出，与此同时，澳洲银行业者2016年的份额减少近10个百分点，至42.9%。
据北京一家大型中资银行的资深贷款银行家称，继大宗商品价格反弹之后，中国企业正在瞄准对澳洲矿业的投资。该银行家要求匿名，因其未获得对媒体表态的授权。
“关于澳洲的潜在收购机会，(我们)从中国客户那里获得更多有关于此的问询，人气相当正面。”(完)
(编译 许娜/白云; 审校 高琦/于春红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”