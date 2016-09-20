澳洲考虑调整出售Ausgrid控制性股权的招标方案--贸易部长

路透香港9月20日 - 澳洲贸易部长Steven Ciobo称，澳洲计划调整出售该国最大电网公司Ausgrid控制性股权的招标方案，将安全因素考虑在内。此前该国政府以国家安全担忧为由拒绝了两家亚洲买家的收购要约。

Ciobo周二告诉记者，尽管澳洲仍全面致力于租赁Ausgrid，并继续其私有化计划，但是在将该电网面向市场出售时，必须要考虑到安全问题。

今年8月，澳洲财长莫里森(Scott Morrison)以国家安全为由，否决李嘉诚旗下长江基建(1038.HK)及中国国家电网对Ausgrid的收购要约。此举引发对澳洲实施保护主义的批评。

“我们在考虑(对Ausgrid)调整后的招标方案，”Ciobo在香港表示，“新南威尔士州和澳洲联邦政府仍在持续磋商中。”

Ciobo称，调整后的招标方案将包含一些旨在消除安全担忧的要素。但他并未进行详述。

与中资竞购Ausgrid遭拒形成对比的是，一家由国内外基金组成的财团周一同意以高出预期的97亿澳元(73亿美元)收购澳洲最繁忙的港口--墨尔本港，尽管这家财团背后的支持者中包括中国投资有限责任公司。(完)