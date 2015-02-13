澳洲资本投资集团拟成立该国首家私营中资银行

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透悉尼2月13日 - 澳洲资本投资集团的项目经理Howard Ting周五表示，该公司计划在澳洲成立首家私营中资银行，以便向越来越多的居住和投资于该国的中国富人提供服务。
Ting对路透表示，该公司最早在下周将筹措近2亿澳元(1.557亿美元)，目标是能够筹得10亿澳元的启动资金。
“它并非由国企出资支持，而是筹集中国私人资金，这是澳洲市场首例，”Ting说。
澳洲已经实施两年的重要投资者签证计划，为投资澳洲至少500万澳元的个人提供居留权。目前该计划超过90%的申请者来自中国。
根据外国投资审查委员会的资料，中国在2007年至2013期间对澳洲的直接投资额超过600亿美元，也是2013年澳洲房地产市场的最大外资来源国。
Ting表示，澳洲资本投资集团(Australia Capital Investment Group)将从现有高净值个人客户资料库筹集新银行的初始资产。
他说，该公司尚未向监管机构提出正式申请，不过已经通过顾问Baker & McKenzie和普华永道进行过一些非正式讨论。(完)
(编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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