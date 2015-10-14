焦点：澳洲第二大银行意外调高抵押贷款利率 强化央行降息可能

路透悉尼10月14日 - 澳洲第二大银行业者周三意外调高抵押贷款利率，使得官方降息的可能性升高；在经济已然羸弱不堪之际，该行的举动恐将打压房价，并冲击消费者信心。

西太平洋银行(Westpac Banking Corp)(WBC.AX)将面向屋主及投资人的浮动抵押贷款利率调高20个基点，称此举是为了应付不断升高的监管成本。

若其他大型银行业者一如多数人预期地跟进此举，可能会被解读为澳洲央行不应收紧银根。

“经济目前无法应付升息，因此西太平洋银行的举动让澳洲央行再度降息的确定性升高，”AMP Capital首席分析师Shane Oliver表示。“预料澳洲央行11月会议将降息0.25个百分点。”

澳洲央行将在11月3日召开下次政策会议，市场普遍预计该行会将指标利率维持在2.0%的纪录低点不变。该行在5月放松政策后一直按兵不动。

澳洲最大的抵押贷款发放行澳洲联邦银行(CBA) (CBA.AX)周三表示，尚未就其抵押贷款利率做出决定，澳新银行(澳盛银行,ANZ)的一位发言人未予置评。

澳洲国民银行(NAB) (NAB.AX)的执行长Andrew Thorburn没有排除仿效西太平洋银行做法的可能性。“这是需要根据形势做出反应的事，”他在悉尼的一个商业午餐会上说。

投资者似乎仍不太相信，降息会来得如此之快，银行间利率期货<0#YIB:>走势暗示，11月降息的可能性为27%，周二为20%。

不过，2月之前降息的可能性大幅上升，从之前的68%一路升至98%。

“整体看，这强化了我们对澳洲央行进一步放松政策的看法。”加拿大皇家银行资本市场策略师Michael Turner表示，他认为央行会在2月或3月采取行动。

抵押贷款利率上升将阻碍房屋价格涨势，从而影响到家庭财富。

Turner称，“这进而可能迫使家庭支出开始更明显反映家庭现金流情况，而目前薪资增长缓慢，偿债成本也在上升。”

澳洲央行一直期望悉尼和墨尔本的楼市有所降温，两地的房价在三年内飙升高达50%。央行敦促监管机构关注投资贷款，并提高银行业者对此类业务的资本缓冲。

因此，西太平洋银行提高抵押贷款利率的决定，不算出乎决策官员意外，一些官员本周还在强调单是靠货币政策无法提高生活水平，这表明澳洲央行不愿进一步调降已处于纪录低点的利率。

澳洲央行副总裁洛威周二煞费苦心地强调货币政策对刺激经济的局限性，转而偏向于依赖澳元贬值的提振作用。

此外，抵押贷款利率仅较此前维持至少半个世纪的最低水平温和上升。而商业贷款等其它利率水平并未受到影响。澳洲西太平洋银行估计，其上调抵押贷款利率的做法可能会使借款人平均每周多支付10澳元。

尤其对澳洲而言另一出力不讨好的事情是，许多借款人并没有将之前的降息放在眼里，反而选择尽快还款。澳洲西太平洋银行估计，约有70%的客户在提前还贷。

“今年稍早官方指标利率调降50个基点，但绝大多数借款人并没有改变还款计划，”澳洲联邦银行(CBA)资深经济学家Michael Workman称。

“对他们来说，上涨20个基点甚至可能都算不上是还款额涨了。”(完)