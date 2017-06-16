澳洲大行认可46亿美元新税不会致命 但希望外资行也要缴纳

路透悉尼6月16日 - 澳洲前五强银行周五承认，澳洲政府意外开征的46亿美元银行税可以被消化掉，而不会损害国内金融体系稳定性，也不会迫使银行业者将业务迁至海外，但他们要求外资银行也应予以缴纳。

该项银行税上个月一经推出，便遭到银行诟病其不公平。但银行高管周五告诉议员，他们认可澳洲审慎监管局对于该项税不会威胁到金融系统的评估观点。

这些银行还敦促修正立法，将汇丰(HSBA.L)和花旗(C.N)等外资银行也纳入缴税范围，以帮助他们保持在贸易融资和债券交易等利薄市场的竞争力。

“我们所希望的，就是和外资银行站在同一起跑线上，让新税也适用于他们，他们的规模已经在全球以及澳洲这里给他们带来了优势，”澳洲联邦银行(CBA)总法律顾问Anna Lenahan告诉澳洲参议院一委员会。

这项针对银行负债的税涵盖企业债、商业票据和存单等，料将在头四年内征得46亿美元，以帮助澳洲在2021年之前重回预算盈余。但这项尚未生效的课税并未设下银行业者曾要求设立的落日条款。

这项新税获得朝野支持，适用对象为在澳洲相关负债超过1,000亿澳元(760亿美元)的银行，澳洲前五大银行因而无一幸免。

许多在澳洲经营业务的国际银行，虽然全球负债高于征税门槛，但在澳洲的部分低于门槛。澳新银行(ANZ.AX)向委员会表示，根据这项法案，澳洲前五大银行的海外分行也将遭到课税。

澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)财务长Gary Lennon表示，他怀疑议员的用意是不是要让澳洲银行在国内或海外都处于不利竞争的地位。

“有可能这会改变我们一些业务的获利性，”他称。“一旦改变获利性，我们或许会对这些业务减少投入资本，或是退出那个业务。”

麦格理集团(MQG.AX)执行长Nicholas Moore表示，这项新税势必会让麦格理的竞争力减弱，但并未计划因此将总部迁往海外。

西太平洋银行 (WBC.AX)表示，应该设立条款，如果银行获利受到严重影响，则暂停此税。

汇丰及花旗集团拒绝评论。

参议院委员会周一将发布听证会报告。参众两院下周将对新税表决。(完)