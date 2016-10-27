澳洲四大行及AMP因不当收费需向客户偿还至少1.36亿美元--ASIC

路透悉尼10月27日 - 澳洲企业监管机构称，该国“四大”银行将需要向20余万客户偿还至少1.78亿澳元(1.36亿美元)，因延续过去财务咨询收费惯例但却未提供相应服务。

澳洲证券和投资委员会(ASIC)在周四发布的一份报告中称，四大行及财富管理公司AMP (AMP.AX)目前已向客户偿还2,300万澳元。ASIC预估，将来将需要偿付另外1.54亿澳元，还要包含利息，据ASIC副主席Peter Kell告诉路透，利息规模可能总计1,000万-1,500万澳元。

澳洲最大银行澳洲联邦银行(CBA)要偿还的金额占多数比重。该行在周四一份声明中称，未能对客户财务顾问提供年度检视。该行预计将在2017年中之前支付1.05亿澳元赔偿，这一预估额与ASIC的估测相符。

ASIC估计，澳新银行(ANZ)将需要偿还4,970万澳元，这一数额与澳新银行声明中的一致。

并估计澳洲国民银行(NAB) (NAB.AX)面临1,690万澳元账单，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) (WBC.AX)需偿还120万澳元，AMP需向客户偿还460万澳元。这些金额中均不包含利息。

澳洲国民银行、西太平洋银行和AMP各自发表声明称，他们会因为自己的失误向受影响客户提供赔偿，但并未披露所涉及的金额。(完)