焦点：澳洲2020/21财年料实现74亿澳元盈余 将对跨国公司和大银行加税

路透堪培拉5月9日 - 澳洲保守党政府承诺在四年内实现少许预算盈余，以结束威胁到该国AAA信用评级的、逾10年的预算赤字局面，但由于节约措施在参议院遭遇阻力未能通过，澳洲2017/18财年的赤字或更大。

面对民调支持率下降，澳洲自由党领导的联合政府周二利用年度预算案加快推动重大铁路和公路项目，给过热楼市的购房者提供一些甜头，同时针对外来跨国公司以及本国有盈利能力的大银行提高税收。

澳洲财长莫里森(Scott Morrison)承诺2020/21财年实现74亿澳元的小额预算盈余，高于12月份在年中评估中预计的10.8亿澳元盈余。

但他预计2017/18预算赤字为294亿澳元，超过了12月份在年中评估中预计的287亿澳元赤字，因此前参议院反对党拒绝通过节约措施，令该国放弃了福利支出改革等节约计划。

“我们已仔细听取了评级机构提出的问题，”莫里森在周二稍晚公布预算案之前的记者会上告诉记者，意指来自标普、惠誉和穆迪的警告。这几家评级机构告诫称，如果不能平衡财政，则将威胁到澳洲在三家机构拥有最高评级的地位。同时在三家机构拥有最高评级的国家只有十来个。

“我们必须量入为出，这是一份诚实的预算，”莫里森说道。“我认为这份预算接受度会很高，但终究得由各机构自行决定。”

在提振税入措施部分，从7月1日起将对负债超过1,000亿澳元的银行业者课征6个基点的税，此举将有助于政府再2020/21年度之前筹得62亿澳元，以协助修补预算。

“7月加税的对象只有大型银行和跨国企业，”莫里森表示，并称政府本财年料将从大型公开上市公司及企业筹得40亿澳元的跨国税。

**房市政策**

莫里森表示，政府将会成立一个10亿澳元的全国房屋基础建设工具，并允许首次购屋者储存额外的资金至养老金帐户，给予更优惠的税率，用于当作购屋存款。

澳洲央行上周维持利率在纪录低位1.50%不变，但指出担心这将带动火爆的房地产市场进行更多借贷，尤其是在悉尼和墨尔本两个城市。

该预算预计2017/18年澳洲国内生产总值(GDP)成长率为2.75%，2020/21年将升至3%。此前澳洲央行预计2018年中期至2019年6月，GDP成长率将介于2.75-3.75%。

该预算并预计2017/18年失业率为5.75%，从目前的13个月高位5.9%回落，并预计消费者物价指数(CPI)增幅2017/18年将为2%，将在2020/21年升至2.5%。基础通胀目前低于澳洲央行2-3%的目标，薪资正以纪录最缓慢速度增长。(完)