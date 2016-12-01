焦点：澳洲企业投资下滑可能暗示GDP萎缩 考验央行不愿降息立场

2015年7月29日，图为在悉尼拍摄的一枚澳元硬币。 REUTERS/David Gray

路透悉尼12月1日 - 澳洲企业投资急剧下降，引出了上季度经济出现大约六年来首次萎缩的现实可能性。这对于总理特恩布尔政府是一大打击，该政府的前途系于经济成长。

澳洲统计局周四公布的数据显示，第三季资本支出经季节调整后较前季下滑4%，路透调查的分析师预估为仅下滑2.5。

企业投资停滞现象并非仅限于澳洲。尽管利率处于超低水平，但全球各地的企业都不太愿意投资，而且经常将其归咎于没有讲明的政治或经济不确定性。

国内经济全面疲弱，将让澳洲央行感到失望。该央行原本寄望于受到沉重打击的矿业以外经济领域能够呈现活力。

国内生产总值(GDP)数据将于12月7日出炉，由于第三季零售销售表现不佳，GDP数据已然看起来不妙。若经济出现萎缩将极不寻常，过去25年这种情况仅有过三次。最近一次萎缩发生在2011年，原因是昆士兰遭遇严重洪灾。

经济萎缩对于总理特恩布尔领导的自由党-国家党联盟政府来说，也将是非常难堪的事。联合政府几个月前保住了执政权，承诺促进就业和经济增长。

“GDP数据显示经济萎缩，这种可能性很大，”AMP首席分析师Shane Oliver称，“我认为，澳洲央行最终不得不再次降息。”

澳洲央行自8月降息至纪录低位1.5%后一直按兵不动，部分因为担心降息可能引发债务驱动的楼市泡沫。

地产咨询机构CoreLogic周四公布的数据显示，澳洲主要城市的房价11月较上年同期上升9.3%，升幅高于前月的7.5%。

悉尼和墨尔本房价分别大涨13.1%和11.3%，增幅达到两位数。

期货市场交易显示，投资者预计澳洲央行12月6日举行的今年最后一次会议几乎不可能降息，未来数月放松政策的可能性也很低，而且升息可能性被排除。

这种稳定的前景令澳元受挫有限，澳元兑美元仅小跌至0.7380。

澳洲央行已经表示，矿业投资长期下滑情况基本结束，最近几个月大宗商品价格重拾涨势将提振信心。

但几无迹象显示企业投资出现重大转变，根据最新调查，澳洲2016/17年度资本支出估值为1,069亿澳元，分析师此前预期为1,110亿澳元左右。

“向非矿业投资转型的速度非常缓慢，”Capital Economics首席分析师Paul Dales表示，“澳洲央行可能有点担心，经济不像它预期的那么强劲。”(完)