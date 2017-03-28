澳洲政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票

路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。

澳洲未能批准引渡条约，对于中国的海外“猎狐”行动构成打击。中国旨在追捕那些携带资产逃往海外的贪官和商业人士。

议会投票原本定在中国总理李克强结束澳洲访问的两天之后举行，因两国签署的贸易协议巩固了中澳关系的改善。

但澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)的发言人称，投票已经取消，因掌控了上议院的反对党派明确宣称，他们不会支持该条约。

“和中国达成这样的协议符合我们国家的利益，”澳洲外长毕夏普在一次新闻发布会上表示，“我们将和我们的中国朋友进行更详细沟通，并决定要做什么。”

如果澳洲批准该条约，则将成为除了法国和西班牙之外，少数几个和中国达成引渡条约的西方国家之一。

中国外交部发言人华春莹在北京表示，《中澳引渡条约》早日生效将为中澳两国共同打击跨国犯罪提供制度保障，也有利于促进两国的执法与司法合作，符合中澳双方的共同利益。

她在每日新闻发布会上表示，当前，中澳两国关系总体发展势头良好。中方希望澳方从双边关系大局出发，继续推进相关国内程序，使条约尽快生效。

取消投票也给澳洲总理特恩布尔带来打击，正是他在一年之前重启了搁置已久的批准程序，因澳洲寻求加强与中国执法机构的合作，抑制从华南地区贩运合成药物的猖獗现象。(完)